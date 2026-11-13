به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن افزود: میانجی‌ها مسئول آنچه در غزه اتفاق می‌افتد هستند و باید به وظیفه خود در اجرای مفاد توافق عمل کنند. سکوت شرم‌آور نهاد‌های جامعه بین‌المللی در قبال جنایات دشمن اسرائیلی، همدستی در جرم محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد: آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، اعم از محاصره، گرسنگی، محرومیت، ویرانی و کشتار روزانه، و اخیراً هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و کشتار بیماران و پرستاران - جنایتی وحشیانه و بی‌سابقه در دوران معاصر است.

وزارت امور خارجه یمن تصریح کرد: از مردم آزاده و شریف امت می‌خواهیم که با همکاری و اتحاد، تلاش‌های خود را برای وادار کردن این رژیم جنایتکار به توقف جنایاتش در نوار غزه افزایش دهند.