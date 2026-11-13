نخست وزیر انگلیس گفت: جنگ در دو قاره اروپا و آسیا نگران کننده است و موجب افزایش هزینه‌های ما شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اندی برنهام نخست وزیر انگلیس جنگ در دو قاره اروپا و آسیا را نگران کننده و موجب افزایش هزینه‌های سوخت خانوار‌ها و کسب و کار‌ها شده است.

اندی برنهام که در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، COP۳۱، در شهر آنتالیا ترکیه سخنرانی می‌کرد گفت: وجه مشترک همه این مشکلات، وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی است و به اعتقاد من حرکت به سمت انرژی پاک می‌تواند امنیت انرژی کشور‌ها را افزایش دهد و آنها را از نوسانات بازار نفت و گاز مصون‌تر کند.

وی با اشاره به بحران‌های اقلیمی افزود: این بحران دیگر تهدیدی برای آینده نیست، بلکه همین حالا زندگی مردم و امنیت کشور‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و تداوم آن زندگی و معیشت مردم را در سراسر جهان ویران می‌کند.

وی به آتش سوزی‌های گسترده، گرمای شدید و خشکسالی در تابستان گذشته در کشور‌های جهان از جمله کشورش اشاره و تاکید کرد: دولت بریتانیا همچنان به هدف انتشار خالص صفر گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ متعهد است.

او از صنایع و شرکت‌ها خواست کمک کنند که گذار به انرژی پاک برای تمام اقشار جامعه، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد، امکان‌پذیر و مقرون به صرفه باشد.

نخست وزیر انگلیس همچنین از برنامه ترکیه به عنوان میزبان این اجلاس برای افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از ۲۳ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ حمایت کرد.

اظهارات اندی برنهام در شرایطی مطرح شد که دولت او همچون دولت‌های پیشین این کشور با انتقاد‌هایی درباره تناقض میان اهداف زیست‌محیطی اعلامی و برخی تصمیم‌های انرژی مواجه است؛ از جمله موافقت با حفاری گاز در میدان جکداو در دریای شمال و بررسی مجوز استخراج نفت در میدان روزبانک که خشم هواداران محیط زیست و سوخت‌های پاک را در پی داشته است.

بنابراین، ادعای او به تعهد در گسترش استفاده از سوخت‌های پاک در عین حال تلاش برای توسعه میادین نفتی و گازی این کشور در دریای شمال از جانب ناظران نوعی فریب کاری توصیف شده است.

اظهارات نخست وزیر انگلیس نشان داد که او معتقد است بحران اقلیمی به مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی، هزینه زندگی، استقلال انرژی و آینده اقتصادی کشور‌ها تبدیل شده است و انگلیس قصد دارد در دهه آینده نقش فعال تری برای مقابله با آن ایفا کند.