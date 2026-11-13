\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0628\u0647\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n