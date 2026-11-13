با کاهش دمای هوا، گرمخانه‌های کرج با ظرفیت پذیرش بیش از ۲۰۰ نفر به‌صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند تا افراد بی‌سرپناه و در معرض آسیب، امکان دسترسی به سرپناه و خدمات حمایتی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، شهردار کرج گفت: دو مرکز ویژه بانوان و آقایان در منطقه حصارک، جنب مرکز معاینه فنی حامی، آماده پذیرش افراد نیازمند در تمام ساعات شبانه‌روز هستند.

مهرداد کیانی با اشاره به ظرفیت این مراکز افزود: گرمخانه بانوان با ظرفیت ۶۰ تا ۸۰ نفر و گرمخانه آقایان با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر، خدمات اقامتی و نیازهای اولیه مددجویان را تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمات این مراکز به اسکان موقت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: مراقبت‌های بهداشتی، نظارت بر شرایط اقامت و حفظ ایمنی و کرامت انسانی افراد از جمله مواردی است که با نظارت اداره خدمات بهداشتی شهر در معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری دنبال می‌شود.

شهردار کرج همچنین حمایت اجتماعی از افراد آسیب‌پذیر و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات حمایتی را از دیگر اهداف فعالیت گرمخانه‌ها عنوان کرد.

کیانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد بی‌سرپناه در سطح شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری کرج اطلاع دهند تا نیروهای مسئول برای بررسی وضعیت و ارائه خدمات اقدام کنند.