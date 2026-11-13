هفته پنجم مرحله گروهی فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با پیروزی تیم‌های ایتالیا، اسپانیا و شکست تیم‌های فرانسه و کرواسی همراه بود.

هفته ۵ لیگ ملت‌های اروپا/ برتری ایتالیا، نخستین شکست فرانسه و برد اسپانیا

هفته ۵ لیگ ملت‌های اروپا/ برتری ایتالیا، نخستین شکست فرانسه و برد اسپانیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم پنجمین دوره لیگ ملت‌های اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ پیگیری شد.

نتایج مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

ترکیه یک - ۲ بلژیک در ازمیر

ایتالیا ۳ - یک فرانسه در میلان

در جدول گروه یک در پایان هفته پنجم، ایتالیا با ۱۰ امتیاز و تفاضل ۵ در صدد قرار دارد. فرانسه با ۱۰ امتیاز و تفاضل ۳ در رده دوم است. بلژیک با ۹ امتیاز تیم سوم است و ترکیه بدون امتیاز در رده آخر قرار دارد.

* گروه سه:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

چک صفر - ۲ اسپانیا در پراگ

انگلیس ۲ - یک کرواسی در لندن

در جدول گروه سوم، اسپانیا با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد. انگلیس با ۱۲ امتیاز در رده دوم است و کرواسی با تنها ۳ امتیاز در رده سوم قرار دارد. چک هم بدون امتیاز در رده آخر و چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

آلبانی ۲ - صفر فنلاند در تیرانا

سن مارینو صفر - ۲ بلاروس در سراواله

در جدول گروه یک آلبانی با ۱۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های بلاروس با ۱۰، فنلاند با ۷ و سن مارینو بدون امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

* گروه دو:

- پنج شنبه ۲۱ آبان:

ارمنستان یک - یک قبرس در ایروان

مونته نگرو ۲ - یک لتونی در پودگوریتسا

در جدول گروه دو مونته نگرو با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های قبرس با ۸، ارمنستان با ۵ و لتونی با یک امتیاز دوم تا چهارمند.