معاون اقتصادی استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت احیای واحدهای اقتصادی راکد در استان گفت:شرکت پارسیلون خرم‌آباد برای واگذاری به بخش خصوصی در روزهای آینده به مزایده می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به استمرار تلاش‌ها برای احیای واحدهای اقتصادی راکد در استان گفت: با توجه به پیگیری‌های استاندار لرستان برای احیای ظرفیت‌های راکد استان، به ویژه شرکت پارسیلون خرم‌آباد چند جلسه با شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شده‌ است.

امید امیدی شاه آباد افزود:بر همین اساس تیم هفت نفره تشکیل شده از هلدینگ خلیج فارس و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برای بررسی نهایی روند واگذاری و احیا این واحد در استان حضور یافتند.‌

وی بیان کرد: باتوجه به انجام فرایند قیمت‌گذاری کارخانه توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان، طی روزهای آتی، اقدام لازم برای برگزاری مزایده این طرح شکل خواهد گرفت.

معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت :باتوجه به توانمندی‌های هلدینگ خلیج فارس در سطح کشور و پیشینه ی شرکت پارسیلون در زمینه ی تولید انواع نخ، نمایندگان این هلدینگ پس از بازدید از بخشهای مختلف و عرصه این مجموعه باسابقه در صنعت استان، برای راه‌اندازی دوباره ی این مجموعه به تبادل نظر و ارزیابی پرداختند.

امیدی افزود: انتظار می‌رود پس از ۱۱ سال تعطیلی و رکود این واحد، شاهد واگذاری این کارخانه به یک مجموعه اقتصادی باسابقه و توانمند در کشور باشیم.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های این واحد تولیدی راکد، گفت: باتوجه به فضای ۲۰۰ هکتاری این مجموعه، استان آمادگی کامل برای تبدیل یا تغییر کاربری این محدوده به یک شهرک صنعتی خصوصی جهت تقویت سرمایه‌گذاری در لرستان و حمایت از بخش خصوصی با توجه به مزیت‌هایی که از طریق قانون برای این شهرک‌ها تعیین شده را دارد.

امیدی بیان کرد: تعامل و وفاق بین مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند استان را در دستیابی به اهداف توسعه، تقویت کند.

وی همچنين از همراهی‌ هاشمی‌نیا نماینده مردم شهرستان‌های خرم آباد چگنی در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.