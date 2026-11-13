به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز گفت: این حادثه در نیمه‌شب ۲۱ آبان رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

مهدوی افزود: در این حادثه سه زن و سه مرد مصدوم شدند که کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی لازم را برای هر شش نفر انجام دادند.

وی با اشاره به وقوع حادثه در ساعات پایانی شب، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان را از عوامل خطرآفرین در رانندگی دانست و بر رعایت سرعت مطمئنه و استفاده همه سرنشینان از کمربند ایمنی، از جمله سرنشینان صندلی عقب، تأکید کرد.