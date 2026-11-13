در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۲۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته ( ۲۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



توقف مذاکرات و اقدامات دولت چهاردهم برای ایجاد کریدور گازی از کشور روسیه و سایر کشور‌های منطقه

دولت بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد.



درگذشت بازیگر مشهور سینما و تلویزیون مهدی فقیه

رسانه ها این شایعه را که در فضای مجازی گسترش یافته بود تکذیب کردند.

قطع حقوق و مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی

اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در واکنش به این شایعه، آن را تکذیب کرد.



ادعای جاسوسی چین از آمریکا در حوزه فناوری

وزارت خارجه چین این دست خبرها در حوزه بین الملل را تکذیب کرد.