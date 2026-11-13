مسمومیت چهار زن با گاز مونوکسید کربن در شهرک ظفر منطقه شاهین‌ویلای کرج، بار دیگر خطر استفاده ناایمن از وسایل گرمایشی را در روزهای سرد سال یادآوری کرد؛ حادثه‌ای که با اعزام دو دستگاه آمبولانس به انتقال مصدومان به بیمارستان کوثر انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز گفت: اپس از اعلام گزارش مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند ، در این حادثه چهار نفر از بانوان دچار مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و اکسیژن‌تراپی، برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر انتقال یافتند.

مهدوی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: میل ترکیبی گاز بی بو و بی رنگ مونوکسید کربن با هموگلوبین خون حدود ۳۰۰ برابر بیشتر از ترکیب با اکسیژن است به همین دلیل هر جایی که این گاز وجود داشته باشد بلافاصله وارد خون شده و باعث مسمومیت افراد می‌شود.

مهدوی افزود: سردرد مبهم، سرگیجه، بی حالی، سرفه شدید، افتادن، گیجی و خواب آلودگی، تاری دید، حالت تهوع، تشنج، تنگی نفس و کاهش هوشیاری، نشانه‌های اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است که در برخی موارد به دلیل عدم اطلاع از این علائم و اقدام دیر هنگام منجر به مرگ افراد می‌شود.

وقوع این حادثه در حالی است که با کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، احتمال بروز مسمومیت با مونوکسید کربن افزایش می‌یابد؛ گازی بی‌رنگ و بی‌بو که به دلیل نامحسوس بودن، می‌تواند بدون آگاهی افراد سلامت و جان آنها را تهدید کند.

اورژانس البرز از شهروندان خواسته است از وسایل گرمایشی استاندارد استفاده کنند، سلامت دودکش‌ها و باز بودن مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق را بررسی کنند و از روشن کردن زغال و وسایل گرمایشی بدون دودکش در فضاهای بسته بپرهیزند.