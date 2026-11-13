به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: پرونده‌های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل راه و شهرسازی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان که روند اجرای برخی از طرح های آن‌ها با وقفه مواجه شده بود، تعیین تکلیف شد.

احسان کرم‌زاده با اشاره به بررسی پرونده‌های اجرایی چند دستگاه در شورای فنی استان بیان کرد: در این نشست،برنامه ریزی و تمهیدات لازم با هدف رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح ها انجام و ابلاغ شد.