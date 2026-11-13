سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین، هدف قرار گرفت و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بِسمِ اللهِ قاصِمِ الجَبارین

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

مردم قهرمان و عظیم‌الشأن ایران اسلامی؛ حماسه تاریخی ۸ ماه ایستادگی شما در برابر ظلم و استکبار جهانی، ملت‌ها را بیدار کرده و جوانان کشور‌های متعدد را به میدان آورده است.

فرزندان غیرتمند شما در میدان رزم نیز با توکل به خدای متعال و دلگرم به این پشتوانه بی‌پایان مردمی، کماکان افتخار می‌آفرینند.

رزمندگان هوافضای سپاه، ساعتی پیش در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار دادند و منهدم کردند.

این یک اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز است؛ در صورت تکرار تخلف و تجاوز‌ها، نیروی هوافضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده‌باش کامل قرار دارد.

شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند، با تنبیه‌های جدی‌تر روبرو خواهند شد.

وَ مَاالنصر اِلاّ مِن عِندالله‌ العزیزِ الحکیم