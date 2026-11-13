پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، بر ضرورت توسعه زیارت عتبات عالیات، تسهیل حضور زائران ایرانی و فراهمسازی زمینه بهرهمندی قشرهای مختلف علاقهمند از ظرفیتهای زیارتی این کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در حاشیه حضور در عراق و در گفتوگویی با اشاره به دیدار با محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، اظهار داشت: در این دیدار درباره توسعه امر زیارت و فراهم کردن زمینههای مناسبتر برای بهرهمندی بیشتر زائران ایرانی از ظرفیتها و موقعیت عتبات عالیات عراق گفتوگو کردیم.
وی افزود: امیدواریم با حمایتهای سفیر جمهوری اسلامی ایران و همکاری دولت عراق، زمینه گسترش زیارت و حضور گروههای مختلف علاقهمند و عاشقان اهلبیت (ع) در عتبات عالیات بیش از پیش فراهم شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامهریزی برای طراحی بستههای متنوع زیارتی تصریح کرد: در تلاش هستیم بستههای متنوعی متناسب با نیاز و توان گروههای مختلف زائران آماده کنیم.
رشیدیان ادامه داد: برای تحقق این موضوع، هماهنگیهای لازم در سطح دولتی با مسئولان عراقی ضروری است و با حمایت سفیر کشورمان، پیگیریهای لازم از طریق مسئولان مربوطه و وزارت سیاحه عراق برای اجرایی شدن تفاهمنامه منعقدشده در سالهای گذشته دنبال خواهد شد.
محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده این کشور برای میزبانی از زائران و عاشقان اهلبیت (ع) اظهار داشت: وجود عتبات عالیات و مضجع شریف و بارگاه منور اهلبیت (ع)، ظرفیت و فرصت ارزشمندی را برای حضور زائران در مناسبتهای مختلف مذهبی فراهم کرده است.
وی با اشاره به مناسبتهایی همچون ماههای رجب و شعبان، محرم و صفر و اربعین حسینی افزود: مناسبتهای مذهبی متعددی وجود دارد که حضور زائران در این ایام، علاوه بر بهرهمندی معنوی، در تعمیق روابط دو ملت ایران و عراق نیز تأثیرگذار است.
آلصادق خاطرنشان کرد: گفتوگوهایی با مسئولان عراقی برای تسهیل امر زیارت و افزایش حضور زائران در حال پیگیری است. همچنین موضوع افتتاح دفتر حج و زیارت در عراق را با مسئولان این کشور دنبال میکنیم تا شرایط برای حضور هرچه بهتر و ارائه خدمات مناسبتر به زائران ایرانی فراهم شود.