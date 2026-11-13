رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، بر ضرورت توسعه زیارت عتبات عالیات، تسهیل حضور زائران ایرانی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی قشرهای مختلف علاقه‌مند از ظرفیت‌های زیارتی این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در حاشیه حضور در عراق و در گفت‌وگویی با اشاره به دیدار با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، اظهار داشت: در این دیدار درباره توسعه امر زیارت و فراهم کردن زمینه‌های مناسب‌تر برای بهره‌مندی بیشتر زائران ایرانی از ظرفیت‌ها و موقعیت عتبات عالیات عراق گفت‌و‌گو کردیم.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران و همکاری دولت عراق، زمینه گسترش زیارت و حضور گروه‌های مختلف علاقه‌مند و عاشقان اهل‌بیت (ع) در عتبات عالیات بیش از پیش فراهم شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای طراحی بسته‌های متنوع زیارتی تصریح کرد: در تلاش هستیم بسته‌های متنوعی متناسب با نیاز و توان گروه‌های مختلف زائران آماده کنیم.

رشیدیان ادامه داد: برای تحقق این موضوع، هماهنگی‌های لازم در سطح دولتی با مسئولان عراقی ضروری است و با حمایت سفیر کشورمان، پیگیری‌های لازم از طریق مسئولان مربوطه و وزارت سیاحه عراق برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه منعقدشده در سال‌های گذشته دنبال خواهد شد.

سفیر ایران در عراق: تسهیل زیارت، زمینه‌ساز تعمیق روابط دو ملت است

محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این کشور برای میزبانی از زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) اظهار داشت: وجود عتبات عالیات و مضجع شریف و بارگاه منور اهل‌بیت (ع)، ظرفیت و فرصت ارزشمندی را برای حضور زائران در مناسبت‌های مختلف مذهبی فراهم کرده است.

وی با اشاره به مناسبت‌هایی همچون ماه‌های رجب و شعبان، محرم و صفر و اربعین حسینی افزود: مناسبت‌های مذهبی متعددی وجود دارد که حضور زائران در این ایام، علاوه بر بهره‌مندی معنوی، در تعمیق روابط دو ملت ایران و عراق نیز تأثیرگذار است.

آل‌صادق خاطرنشان کرد: گفت‌و‌گو‌هایی با مسئولان عراقی برای تسهیل امر زیارت و افزایش حضور زائران در حال پیگیری است. همچنین موضوع افتتاح دفتر حج و زیارت در عراق را با مسئولان این کشور دنبال می‌کنیم تا شرایط برای حضور هرچه بهتر و ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران ایرانی فراهم شود.