به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،به اطلاع نخاطبان گرامی می‌رسانیم،در راستای تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی و متناسب با سند زیست‌بوم استان لرستان، هر هفته روزهای پنجشنبه در قالب برنامه «رو در رو با لرستانی‌ها»، به معرفی چهره‌های شاخص، مفاخر، نخبگان و شخصیت‌های برجسته فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و علمی استان خواهیم پرداخت؛ چهره‌هایی که هر کدام روایتگر بخشی از افتخار، تلاش و هویت این دیار هستند.

در این قسمت از برنامه رو درو ، به سراغ مردی رفته‌ایم که بیش از صد بار خون اهدا کرده است؛ انسانی که سال‌هاست با بخشیدن قطره‌هایی از وجودش، در نجات جان دیگران سهیم شده و معنای تازه‌ای از ایثار و نوع‌دوستی را به تصویر کشیده است.

این هفته، رو در رو با مردی خواهیم نشست که شاید نامش برای بسیاری ناشناخته باشد، اما بخشندگی‌اش می‌تواند در زندگی انسان‌های جاری باشد.