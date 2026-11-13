رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر استان خوزستان از مهروموم یک واحد قصابی و یک رستوران متخلف و توقیف بیش از ۴۰۰ کیلوگرم گوشت عرضه شده خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی مرادی سیدقاسمی اظهار داشت: در جریان نظارت‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی بر مراکز عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی، تخلفاتی در دو واحد صنفی شامل یک قصابی و یک رستوران شناسایی شد که در پی آن، بیش از ۴۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز و عرضه شده خارج از ضوابط بهداشتی کشف و توقیف شد.

وی افزود: با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و به‌منظور جلوگیری از عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی فاقد تأییدیه‌های بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان، اقدامات قانونی لازم انجام و هر دو واحد صنفی با همکاری مراجع ذی‌ربط پلمب شدند.

مرادی سیدقاسمی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی تصریح کرد: با هرگونه تخلف تهدیدکننده سلامت عمومی در مراکز عرضه، نگهداری و مصرف فرآورده‌های خام دامی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی و دریافت گزارش‌های مردمی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.