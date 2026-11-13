به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه با اشاره به شروع عملیات کاشت کلزا به‌عنوان یکی از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی در شهرستان، گفت: توسعه کشت محصولات پاییزه، به‌ویژه دانه‌های روغنی، از اولویت‌های بخش کشاورزی در راستای تحقق امنیت غذایی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات روغن است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول فنی در مراحل کاشت تصریح کرد: کارشناسان این مدیریت با ارائه توصیه‌های فنی و نظارت بر روند کشت، در کنار کشاورزان خواهند بود تا زمینه افزایش عملکرد و بهره‌وری تولید فراهم شود.

دوستی‌خواه در پایان بر ضرورت استفاده از بذر‌های گواهی‌شده، رعایت تاریخ مناسب کاشت و توصیه‌های کارشناسی تأکیدکرد.