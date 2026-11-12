به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ حسین امیدی اظهار کرد:در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر ورود محموله مواد مخدر به آذربایجان شرقی و انتقال آن به شهرستان‌های تابعه موضوع با بهره‌گیری از ظرفیت امنیت محله‌محور در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه‌ها و محل‌های دپوی مواد مخدر شدند و در جریان سه مرحله عملیات از این محل‌ها ۳۲ کیلوگرم تریاک و چهار کیلوگرم هروئین کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با اشاره به دستگیری پنج نفر در این عملیات خاطرنشان کرد: در این رابطه سه دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ امیدی گفت: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، فعالیت مجرمان را زیر نظر دارد و برخورد با سوداگران مرگ و سپردن آنان به دست قانون با جدیت ادامه خواهد داشت.