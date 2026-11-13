مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغملک استان خوزستان با اشاره به نقش مهم بوجاری در ارتقای کیفیت بذور، از اجرای عملیات بوجاری بخش عمده بذور خودمصرفی کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی با بیان اینکه بوجاری نقش کلیدی در جداسازی بذور سالم از ناخالصی‌ها، بذور شکسته و بذور علف‌های هرز دارد، گفت: این عملیات نقش بسزایی در افزایش جوانه‌زنی، یکنواختی سبز شدن مزرعه و در نهایت افزایش عملکرد محصول در واحد سطح ایفا می‌کند.

وی افزود: بخش عمده بذور خودمصرفی کشت پاییزه در این شهرستان توسط سه دستگاه بوجاری انجام می‌شود و بازرسی و نظارت بر کار این دستگاه‌ها به‌صورت مستمر توسط کارشناسان این مدیریت صورت می‌گیرد.

خورشیدی در پایان تصریح کرد: نظارت مستمر کارشناسان بر روند بوجاری بذور، ضمن تضمین کیفیت بذور مصرفی کشاورزان، نقش مؤثری در پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات و ارتقای بهره‌وری مزارع گندم شهرستان خواهد داشت.