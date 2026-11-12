\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0648 \u067e\u0633 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0627\u0628\u0631 \u0648 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n