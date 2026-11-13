به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کاظم نیسی اظهار داشت: در پی اقدامات و پیگیری‌های ماموران انتظامی در راستای مقابله با سرقت و قاچاق فرآورده‌های نفتی، یک سارق غیربومی خطوط لوله فرآورده‌های نفتی در بخش دارخوین شهرستان شادگان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، ماموران پلیس یک دستگاه خودروی وانت آریسان متعلق به متهم را توقیف کردند که در بازرسی از آن، مقدار تقریبی ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق، یک دستگاه پمپ مکش و مقادیری شلنگ مخصوص انتقال سوخت کشف شد.

سرهنگ نیسی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص بیان کرد: متهم پس از تکمیل اقدامات قانونی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.