براساس اعلام روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان؛ حاجیه خانم کوکب شفیعی زرگر، مادر شهید والامقام سعید نیک بخت در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاجیه خانم کوکب شفیعی زرگر، مادر شهید سعید نیک بخت روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحومه تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این مادر گرانقدر روز جمعه ۲۲ آبان ماه ساعت ۹ در گلزار شهدای شهید آباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

بسیجی جاویدالاثر سعید نیک بخت متولد ۱۳۴۱ در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ در عملیات بیت المقدس و آزادسازی شهر خرمشهر شهادت منجر به مفقودیت گردید. مزار یادبود اين شهید والامقام در گلزار شهدای شهیدآباد است.