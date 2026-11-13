معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مرز شلمچه پرترددترین مرز مسافری و تجاری در کشور محسوب می‌شود و روزانه بیش از ۲۰ هزار مسافر در این مرز بین المللی تردد دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی با تشریح آخرین وضعیت مرز بین‌المللی شلمچه گفت: این مرز به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های مسافری و تجاری فعال است و روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر از پایانه مسافری آن تردد می‌کنند.

وی افزود: در بخش مسافری، گیت‌های گذرنامه فعال هستند و تردد مسافران به‌صورت روان در حال انجام است.

حیاتی با اشاره به وضعیت بخش تجاری مرز اظهار کرد: با توجه به اعلام ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌ و پیاز، تعدادی از کامیون‌ها بدون توجه به این محدودیت‌ها به مرز مراجعه کرده‌اند که این موضوع موجب ازدحام و کندی روند صادرات سایر محصولات شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این کامیون‌ها به عمق کشور در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی برای تسهیل خروج کامیون‌ها از مرز صورت گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان همچنین از برنامه انتقال تشریفات گمرکی به پارکینگ بزرگ اربعین خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و به دستور استاندار خوزستان، این پارکینگ از هفته آینده در اختیار بخش تجاری قرار می‌گیرد و تشریفات گمرکی در آن انجام خواهد شد.

به گفته حیاتی، با اجرای این طرح، کامیون‌ها به‌صورت نوبتی به سمت دروازه خروجی مرز هدایت می‌شوند تا از تجمع خودروهای سنگین در محدوده تجاری و ایجاد ازدحام جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: مرز شلمچه در حال حاضر به‌صورت ۲۴ ساعته در بخش‌های مسافری و تجاری فعال است و تردد مسافران و فعالیت‌های صادراتی در جریان است.