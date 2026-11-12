معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از احداث و بهسازی کانال‌های انتقال آب به مزارع از پایاب سد‌های ملایعقوب و قرخ آرخاج سراب خبر داد و گفت: پنج رشته قنات شهرستان نیز امسال مرمت، لایروبی و احیا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،جعفر گوهر گانی با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود شبکه‌های آبیاری پایاب سد‌های دارای منابع آب پایدار در سراب گفت: ۱۰۰ درصد کانال‌های آبیاری سنتی پایاب این سد‌ها را تا مزارع نوسازی می‌کنیم تا ضمن جلوگیری از هدررفت آب، بهره‌وری تولید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه ۱۸ رشته قنات در شهرستان سراب نیازمند مرمت است افزود:در برنامه امسال لایروبی پنج رشته قنات پیش‌بینی شده و سایر قنات‌ها نیز در ادامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:برای بخش کشاورزی این شهرستان برنامه‌های راهبردی مشخصی تدوین شده است و تحقق اهداف آن مستلزم توجه همزمان به زیرساخت‌های تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک است.

شفیعی با اشاره به ظرفیت‌منابع آبی این شهرستان گفت:سراب از سد‌های خاکی کوچک و مناسبی برخوردار است که می‌توانند در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب نقش موثری داشته باشند.

وی ادامه داد: انتظار داریم با تقویت اعتبارات این حوزه، اقدامات موثرتری برای تکمیل و توسعه طرح های آب و خاک و افزایش بهره‌وری منابع آبی انجام شود.

مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تکمیل ایستگاه پمپاژ سد بافتان، پیش‌نیاز بهره‌برداری از ظرفیت آبیاری ۴۵۰ هکتار اراضی است گفت: این سد با ظرفیت ذخیره‌سازی ۶ میلیون مترمکعب، در گذشته از طریق رودخانه ابرغان‌چای تغذیه می‌شد اما به دلیل محدودیت منابع آب این رودخانه و ناکافی بودن میزان آورد آن مجوز برداشت ۲ میلیون مترمکعب آب از آجی‌چای برای تامین نیاز‌های این سد صادر شده است.

نصیرپور با بیان اینکه اولویت نخست سراب بخش کشاورزی است گفت: این شهرستان از ظرفیت‌ها و پیشینه ارزشمندی در حوزه تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته برخوردار است که در صورت حمایت و سرمایه‌گذاری می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای منطقه و کشور ایجاد کند.

علی جهانی فرماندار سراب نیز با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان افزود: سراب حدود ۱۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که بیش از ۵۰ هزار هکتار آن آبی است.

جهانی افزود:این ظرفیت گسترده در کنار توان تولیدی بهره‌برداران زمینه مناسبی برای توسعه تولیدات کشاورزی و تقویت جایگاه شهرستان در تامین محصولات مورد نیاز استان فراهم کرده است.