آمدیم؛ به استقبال آن‌هایی که اسمشان در دنیا خط خورد تا در دفتر خدا شناخته شوند؛ آن‌هایی که پلاکشان را از گردن خود درآوردند؛ تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند؛ همان‌هایی که ما امروز، مدیونشان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز، قشر‌های مختلف مردم آمدند به استقبال مردان مردی که خواستند گمنام بمانند تا عزت، غرور و آزادگی این سرزمین، نامدار و خوشنام باشد.

مردم ایلام امروز با حضور پرشور خود؛ پیکر مطهر ۷ تن از شهدای سرافراز و جاویدالاثر دوران دفاع مقدس را از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی این شهر بر فراز دستان خود تشییع کردند.

این مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز شد.

پیکر مطهر یک شهید گمنام در آرامستان مهران به خاک سپرده شد و سایر پیکر‌های مطهر به تهران منتقل شدند.