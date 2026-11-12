به منظور سهولت حضور شهروندان شهرستان‌های اهواز و کارون در اجتماع بزرگ فاطمی و تشییع شهدای گمنام، محل‌هایی برای توقف اتوبوس‌های اعزام رایگان به محل مراسم در نظر گرفته شده است.

اعلام محل‌های توقف اتوبوس‌های اعزام شهروندان به اجتماع بزرگ فاطمی اهواز و کارون

اعلام محل‌های توقف اتوبوس‌های اعزام شهروندان به اجتماع بزرگ فاطمی اهواز و کارون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم محوری عزاداری مردم اهواز و کارون به مناسبت شهادت حضرت صدیقه کبری(س)، همراه با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، ساعت ۸ صبح جمعه ۲۲ آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

محل اجتماع و نقطه آغازین این مراسم ، پل ششم (پل فولاد) اهواز در نظر گرفته شده است.

همچنین شهروندان برای اطلاع از جزئیات مراسم و مسیر حرکت اتوبوس‌ها می‌توانند عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۶۱۶۱ ارسال کنند.

محل های توقف اتوبوس‌های اعزامی به اجتماع بزرگ فاطمی اهواز و کارون به شرح زیر است:

مساجد شرق اهواز

مسجد رضوان (آخرآسفالت خیابان کرمی خراط)

مسجد امیرالمومنین (بلوار معلم، کوی مستغلات)

مسجد انبیا (ملی راه خیابان مرجان)

مسجد امام خمینی ره (فاز ۲ پادادشهر)

مسجد جوادالائمه (پادادشهر)

مسجد امام علی علیه السلام (فاز ۱ پادادشهر)

مسجد چهارده معصوم (فاز ۱ پادادشهر)

مسجد خاتم الانبیاء (فاز ۲ پادادشهر)

مسجد نور (رسالت)

مسجد صاحب الزمان (کوی ۱۷ شهریور)

مسجد حجازی (چهارراه آبادان- خ سلمان فارسی)

مسجد ابوطالب انتها بلوار فاز ۱ (جنب حوزه علمیه الغدیر)

مسجد حضرت مهدی (زیباشهر)

مسجد قاسم بن الحسن (فاز ۱ پاداد شهر کوی طلاب جنب پل مسجد مدافعان حرم)

مسجد علی بن ابی طالب (کوی رمضان فاز۲ کارگر۱)

مسجد حضرت زهرا (س) (خ شیخ نبهان بین فلکه عامری ودانیال)

مسجد قبا (فاز ۳. خ سوم. بعد از بوستان شهدای گمنام)

مسجد امام جعفر صادق (خیابان زند نبش ادهم)

مسجد حاج علوان (خ عظیم نبش موسوی)

حضرت علی و صاحب الزمان (خ عظیم نبش قنادان زاده)

مساجد غرب اهواز

مسجد پنج تن آل عبا(ع)

کیان آباد، خ۱۷وهابی

مسجد ارشاد

امانیه فلکه ساعت

امام سجاد (ع)

امانیه



مسجد فاطمیه

کیانپارس خ موحدین

مسجد موسی بن جعفر(ع)

کوی انقلاب



مسجد قائمیه

مسجدعلی بن موسی الرضا(ع)

مسجدالنبی(ص)

کوی انقلاب



مسجد خاتم(ص)

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد زین العابدین(ع)

کوی انقلاب



صد دستگاه

مسجد رسول اکرم(ص)

مسجدامام جعفرصادق(ع)

مسجد الحسین(ع)

کوی انقلاب

مسجدجوادالائمه(ع)

پردیس بلوار گلشن کنار اداره بهزیستی

مسجدامام خمینی (ره)

شهرک اهواز فاز۲ ایثارگران۶





مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

شهرک اهواز فاز۱ انتهای شهدای ۵

مسجد امیرالمومنین (ع)

سپنتا نور۴

مسجد امام رضا (ع)

گلستان





مسجدفاطمه الزهرا (س)

کوی سعدی

مسجد ابوالفضل العباس (ع)

بهارستان

مسجدامام حسین (ع)

معین زاده

مسجد امام صادق (ع‌) ام الطمیر

مسجد ولایت

سه راه گلستان

کوی بهارستان

میدان کارگر

جنب دانشکده شهرداری