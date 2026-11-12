آیین رونمایی و اهدای تجهیزات پزشکی جدید به بیمارستان شبستر و مراکز جامع سلامت شندآباد و تسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،دو دستگاه رادیوگرافی تک‌دندان و یک دستگاه فیکو چشم‌پزشکی با مشارکت خیرین به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد تومان خریداری و به بیمارستان شبستر و مراکز جامع سلامت شندآباد و تسوج تحویل داده شد.

این تجهیزات با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم منطقه به امکانات تخصصی پزشکی در اختیار مراکز درمانی قرار گرفت.

در پایان این مراسم نیز از خیرین حوزه سلامت شهرستان شبستر به پاس حمایت‌ها و مشارکت‌های آنان در توسعه و تجهیز مراکز درمانی تجلیل شد.