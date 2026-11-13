وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شمارشگرها و ساماندهی صنوف سیار افزود: در مناطق مختلف، روند رو به رشدی در حوزه شمارشگرها مشاهده می‌شود و اقدامات مناسبی نیز در زمینه ساماندهی صنوف سیار انجام شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در منطقه پنج و همچنین مناطق ۲ و سایر مناطق، فعالیت‌های قابل توجهی صورت گرفته و تاکنون بیش از ۱۲۰ مورد فعالیت در این حوزه ثبت شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازارچه کیان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه صنوف سیار، وضعیت بازارچه کیان است که ساماندهی آن باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد؛ انتظار داریم مدیران و همکاران منطقه ۶ با بسیج امکانات و نیروها، اقدامات لازم را برای ساماندهی این بازارچه انجام دهند.

احترامی ادامه داد: می‌توان از الگوی اجرایی طرحی که در استان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شده است، برای ساماندهی بازارچه کیان استفاده کرد؛ وضعیت روشنایی این بازارچه نیز نیازمند رسیدگی اساسی است؛ به‌گونه‌ای که در ساعات ابتدایی صبح، چراغ‌های بسیاری از واحدها همچنان روشن هستند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز گفت: اقدامات منطقه ۶ در این زمینه قابل تقدیر است اما انتظار می رود همین میزان تلاش در سایر حوزه‌ها، به‌ویژه ساماندهی بازارچه کیان، نیز دنبال شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز خواستار همکاری گروه‌های بهره‌برداری برای شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز شد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه واحدهای مرتبط در اجرای طرح مهتاب تاکید کرد.

رشد عملکرد در حوزه هوشمندسازی

وی در ادامه با تشریح عملکرد شرکت در حوزه هوشمندسازی اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در شرکت توزیع نیروی برق اهواز رشد قابل توجهی داشته و همه مناطق در این زمینه فعال هستند.

احترامی بیان کرد: تعداد اقدامات ثبت‌شده در این حوزه از حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مورد در مردادماه به سه هزار و ۱۹۲ مورد در شهریورماه و پنج هزار و ۹۲۹ مورد در مهرماه رسیده است.

وی افزود: همچنین تاکنون پنج هزار و ۴۵ مورد در حوزه نصب و تعویض و حدود چهار هزار و ۷۰۰ مورد در حوزه مرتبط با تعویض شمارشگرها ثبت شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به کاهش موجودی انبار شمارشگرها گفت: موجودی انبار که پیش از این یکی از موضوعات مورد پیگیری توانیر بود، اکنون به‌شدت کاهش یافته و به حدود ۱۹ هزار دستگاه رسیده است؛ این موضوع فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت شمارشگرهای سه‌فاز فراهم می‌کند.

وی با قدردانی از عملکرد مناطق دو، سه و پنج در حوزه هوشمندسازی بیان کرد: انتظار داریم همه مناطق این روند رو به رشد را ادامه دهند چرا که هوشمندسازی یکی از موثرترین ابزارها در مدیریت بار، شناسایی ماینرهای غیرمجاز، کاهش خطاهای قرائت و بهبود فرآیند وصول مطالبات است و می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری شرکت داشته باشد.

احترامی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق اهواز در ماه‌های گذشته از نظر شاخص‌های عملکردی، همواره در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته و با وجود محدودیت‌های موجود در تامین تجهیزات، عملکرد مناسبی ثبت شده و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریتی، شمارشگرهای سه‌فاز نیز به ظرفیت عملیاتی شرکت اضافه شوند.

ضرورت حمایت از ماموران قرائت و تشخیص

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: همه اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی، شناسایی تخلفات، اصلاح شمارشگرها و مدیریت دیماند در نهایت به بهبود وصول مطالبات، افزایش درآمد و ارتقای عملکرد شرکت منجر خواهد شد و امیدواریم با همدلی و تلاش مضاعف همکاران، شاهد تداوم این روند و تحقق اهداف شرکت باشیم.

وی ادامه داد: گزارش‌های مناسبی از سوی ماموران قرائت درباره شمارشگرهای معیوب، سوخته، دستکاری‌شده و موارد استفاده غیرمجاز ارائه می‌شود و لازم است واحدهای ستادی و مناطق با بررسی و دسته‌بندی این گزارش‌ها، برای رفع مشکلات اقدام کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ضرورت کنترل مضاعف مشترکان و بررسی موارد تجاوز از قدرت و افزایش آمپراژ گفت: باید مشترکانی که در تجهیزات حفاظتی و فیوزهای خود دستکاری انجام داده‌اند، شناسایی شوند و در صورت لزوم، نسبت به نصب شمارشگر هوشمند و اصلاح وضعیت انشعاب آن‌ها اقدام شود.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد شرکت‌ها در زمینه شناسایی تجهیزات معیوب گفت: گزارش‌های ماموران قرائت در اهواز نشان می‌دهد همچنان موارد متعددی از شمارشگرهای معیوب وجود دارد؛ بنابراین اجرای طرح‌های جهادی در این زمینه باید با جدیت و ظرفیت بیشتری دنبال شود.

احترامی بر لزوم بررسی دقیق آمار مربوط به اصلاح فیوزها تاکید کرد و گفت: صرف ثبت آمار عملکرد و اعلام وضعیت مطلوب، کافی نیست و باید نتایج در میدان و به‌صورت عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در حوزه بررسی و کنترل مضاعف فیوزها نیز گزارش‌هایی ثبت شده است که بر اساس یکی از گزارش‌های ارائه‌شده، از ۴۵ مورد بررسی، ۳۲ مورد مربوط به فیوزهای ۶۰ آمپر بوده و موارد دیگری نیز در زمینه باز بودن درپوش شمارشگر گزارش شده و لازم است مناطق با همکاری ماموران قرائت، این موارد را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کنند.

پیشنهاد ایجاد مشوق برای پیمانکاران حوزه تست شمارشگر

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت‌های تست شمارشگرها تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت شرکت در حوزه تست شمارشگر محدود است و عمدتا تست‌های مربوط به تسویه‌حساب انجام می‌شود؛ به همین دلیل، ۲ پیشنهاد برای توسعه این بخش به مدیرعامل و هیات‌مدیره ارائه شده است.

وی توضیح داد: پیشنهاد شده است در مواردی که دستکاری شمارشگر احراز می‌شود و مشترک برای خرید و نصب شمارشگر هوشمند اقدام می‌کند، درصدی از هزینه دریافتی به‌عنوان مشوق به پیمانکار پرداخت شود؛ همچنین در حوزه افزایش آمپراژ نیز در صورت ترغیب مشترک به انجام فرآیند قانونی، مشوق مشابهی برای پیمانکار در نظر گرفته شود.

احترامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد پرداخت پنج درصد از هزینه مربوط به این اقدامات نیز به پیمانکاران مطرح شده تا انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت‌های تست شمارشگر و اصلاح انشعاب‌ها ایجاد شود و امیدواریم با بررسی این پیشنهادها در هیات‌مدیره، زمینه اجرای یک برنامه منسجم در این حوزه فراهم شود.

وصول ۵۶۷ میلیارد تومان مطالبات در ماه گذشته

وی در ادامه به وضعیت وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: با وجود برخی مشکلات در ابتدای ماه، روند وصول مطالبات شرکت مطلوب بوده است؛ به‌طوری‌که در ماه گذشته حدود ۵۶۷ میلیارد تومان وصولی ثبت شد.

احترامی افزود: هدف تعیین‌شده برای ماه جاری نیز در همین حدود بوده و بر اساس آمار تا ۲ روز پیش از برگزاری مانور، حدود ۳۹۰ میلیارد تومان وصول مطالبات انجام شده است.

وی به برگزاری همزمان سه مانور عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق اهواز اشاره کرد و گفت: امروز علاوه بر مانور اصلی طرح مهتاب، مانور جهادی هوشمندسازی و مانور وصول مطالبات نیز در مناطق مختلف در حال اجرا است.

احترامی بیان کرد: امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها، روند رو به رشد وصول مطالبات حفظ شود و بتوانیم به‌طور کامل اهداف تعیین‌شده را محقق کنیم.

پیگیری اصلاح دیماند و توسعه سامانه‌های برخط

وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه دیماند اشاره کرد و گفت: گزارش‌های مناسبی از سوی همکاران در این حوزه ارائه شده و برخی از موارد نیز اصلاح شده است، با این حال همچنان ظرفیت قابل توجهی برای بهبود عملکرد وجود دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در هفته جاری فرآیند استعلام قرارداد تست دیماند انجام شده و برنده آن نیز مشخص شده و قرارداد جدیدی نیز در حوزه آنلاین‌سازی در دست اجرا است که پس از فراهم شدن اتصال سامانه‌ها به حوزه هوشمندسازی، با همکاری پیمانکار مربوطه عملیاتی خواهد شد.

پیش این نیز شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرده بود که در ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹ هزار و ۳۲ انشعاب در شرکت توزیع نیروی برق اهواز به فروش رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۷۲۶ انشعاب بوده و رشد ۹۱ درصدی فروش انشعاب را به دنبال داشته است.