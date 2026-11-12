به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، حسین نوربخش شب گذشته در برنامه زنده دیشب گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای خراسان رضوی افزود: استان خراسان رضوی دارای ۳۰۰ نقطه خدمتی و ۱۳ کتابخانه سیار است که در مجموع ۳ میلیون نسخه کتاب را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی خراسان‌رضوی هستند که بیشترین میزان عضویت متعلق به کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) در مشهد با ۲۰ هزار عضو است و به صورت میانگین، روزانه هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر مراجعه کننده دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کتابخانه های عمومی از یک مکان سنتی که صرفاً برای امانت و مطالعه کتاب بود، فراتر رفته و اکنون به عنوان یک «پایگاه اجتماعی» و با رویکرد های نوین شامل ،دیجیتال‌سازی و منابع دیجیتال، در جامعه نقش ایفا می‌کند.

وی افزود: کتابخانه مرکزی امام خمینی (ره) مشهد ارائه ۴۰ نوع خدمت متنوع به مراجعین را بر عهده دارد که علاوه بر امانت کتاب، شامل آموزش مهارت‌ها و مشاوره برای کسب‌وکارها نیز می‌شود.

نوربخش ادامه داد: این کتابخانه دارای بخش‌های مختلفی از جمله تالارهای مطالعه با دو سطح عمومی و VIP، بخش نشریات، مخزن، بخش کودک و نوجوان و همچنین بخش‌های ویژه برای نابینایان و ناشنوایان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی اضافه کرد: در بخش نابینایان، از دستگاه چاپ بریل برای تبدیل کتاب‌های پرخوانش به فرمت بریل استفاده می‌شود و نکته مهم این است که این بخش دارای کتابداران نابینا است که با همکاری انجمن نابینایان، نیازهای این گروه را به‌دقیق‌ترین شکل شناسایی و برطرف می‌کنند.

وی گفت: خدمات‌رسانی به گروه‌های سنی مختلف مانند کودکان، نوجوانان توسط کتابداران فارع التحصیل رشته های مرتبط انجام می‌شود.

نوربخش درباره دیگر خدمات کتابخانه های عمومی هم گفت: نهاد کتابخانه در فصل‌های اوج سفر، در مسیرهای اصلی منتهی به مشهد مانند مسیرهای سبزوار، چناران و در ستادهای سفر حضور فعال دارد.

وی افزود: کتابخانه‌های سیار در نقاط استراتژیک مانند ورودی‌های شهر مشهد، در مجاورت پارک‌ها و محل‌های اقامت موقت مسافران مستقر می‌شود تا دسترسی به منابع مطالعاتی را تسهیل کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی ادامه داد: این کتابخانه‌ها فراتر از امانت کتاب، با ارائه برنامه‌هایی نظیر مسابقات کتابخوانی، نقاشی و فعالیت‌های سرگرمی، در پی ایجاد جذابیت‌های فرهنگی برای زائران هستند.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، در ایام پیاده‌روی‌های مربوط به امام رضا (ع)، کتابخانه‌های سیار در نقاطی نظیر ملک‌آباد، مستقر می‌شوند تا با خدماتی در حد توان خود، در کنار فعالیت‌های زیارتی، خدمات فرهنگی نیز به مسافران ارائه دهند.