مدینه هنوز در غربت مزار مادر می‌سوزد و کرمان در سوگ او، تابوت ۱۷ فرزند بی‌نشانش را بر شانه‌های اشک بدرقه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در روز‌های شهادت مادر سادات، آنجا که مزار حضرت زهرا (س) همچنان در پرده غربت پنهان است، کرمان آغوش گشوده تا ۱۷ فرزند بی‌نشان خود را به خانه بازگرداند؛ پسرانی که سال‌ها خاک، نامشان را در سینه نگه داشت و امروز یک سرزمین به استقبالشان آمده است.

از مزار پنهان مادر تا تابوت‌های بی‌نشان

انگار غربت در این روز‌های فاطمیه، از مدینه تا کرمان امتداد یافته است؛ از مزار بانویی که نشانی‌اش در تاریخ پنهان مانده تا پیکر مردانی که سال‌ها بی‌نام در آغوش خاک آرمیده بودند. مادر سادات و این فرزندان ایران، هر یک روایتی از غربت و مظلومیت دارند؛ روایتی که قرن‌ها فاصله را پشت سر گذاشته و در این روز‌های فاطمیه، دوباره دل‌ها را به هم گره زده است.

۱۷ تابوت آمده‌اند؛ بی‌نام، اما نه بی‌صاحب. پشت هر تابوت، قصه خانه‌ای است که شاید هنوز چشم‌به‌راه مانده، مادری که سال‌ها با خاطره فرزندش زندگی کرده و جای خالی‌ای که هیچ‌کس نتوانسته پر کند. امروز، اما تمام کرمان به استقبالشان ایستاده است؛ گویی شهر می‌خواهد سال‌ها غربتشان را با آغوشی از جنس عشق جبران کند.

۲ هزار و ۱۸۲ نقطه، یک آغوش به وسعت کرمان

این بازگشت در یک میدان و خیابان خلاصه نماند؛ از سیزدهم آبان‌ماه تاکنون، ۲ هزار و ۱۸۲ نقطه استان میزبان پیکر‌های مطهر شهدا شده‌اند. ۱۵۰ خادم افتخاری و ۱۳ کمیته مردمی، دانش‌آموزی و اجرایی نیز برای این میزبانی به میدان آمده‌اند تا هیچ‌کدام از این مسافران پس از سال‌ها دوری، در مسیر بازگشت تنها نمانند.

این آمار، فقط شمار چند نقطه میزبانی نیست؛ تصویر استانی است که در گوشه‌گوشه خود برای فرزندانش آغوش گشوده و نمی‌خواهد حتی یک شهید، در بازگشت به وطن، احساس غربت کند.

کرمان، خانه ۱۷ مسافر بی‌نشان

کرمان میزبان خاکسپاری ۱۷ شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود. این در حالی است که بنا بر اعلام مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، تهران میزبان خاکسپاری ۱۳ شهید گمنام و خوزستان میزبان ۱۰ شهید خواهد بود.

برای تکمیل یادمان و مزار شهدا نیز بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است تا این مسافران پس از سال‌ها دوری، در خاک وطن آرام بگیرند. هرچند هیچ سنگ و نشانی نمی‌تواند سال‌های غربت را جبران کند، اما این مزار‌ها قرار است خانه‌ای برای دیدار‌های دلتنگانه مردم با فرزندانی باشند که هرگز از یاد نرفته‌اند.

شانه‌های شهر زیر بار داغ ۱۷ شهید

امشب، هشت نقطه شهر کرمان رنگ وداع گرفت؛ پیکر شش شهید در میدان کوثر و چهار شهید در میدان آزادی، میان مردمی قرار گرفتند که آمده بودند آخرین سلام را به مسافران بی‌نشان برسانند. در شب‌های عزای مادر سادات، این بدرقه رنگ دیگری داشت؛ گویی شهر، داغ فرزندانش را در آغوش گرفته بود.

فردا ساعت هشت صبح، تشییع از تکیه فاطمیه تا چهارراه غزه برگزار می‌شود؛ آیینی همراه با سخنرانی و مداحی که در آن سه شهید در مسیر راهپیمایی نماز جمعه بدرقه خواهند شد و پیکر‌های دیگر به محل‌های تعیین‌شده برای خاکسپاری انتقال می‌یابند و سرانجام، ۱۷ مسافر پس از سال‌ها دوری، در خاکی آرام می‌گیرند که روزی برای سربلندیش از جان گذشتند. در روز‌های سوگ مادر، کرمان برای پسرانش مادری می‌کند؛ پسرانی که بی‌نام آمدند، اما اشک‌های یک ملت، نامشان را تا همیشه در حافظه این سرزمین حک کرد.

گمنام آمدند، اما هیچ‌گاه بی‌کس نبودند.

✍️گزارش از: مریم سادات بهادر