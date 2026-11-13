مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، ۲۴ هزار و ۷۰۴ انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری و با ۴ هزار و ۹۶۰ انشعاب قانونی جایگزین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی همزمان در مراسم اجرای چهلمین رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب که به صورت برخط با توانیر ، با تاکید بر ضرورت تداوم و گسترش اجرای مانورهای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، با تلاش مجموعه شرکت، ۲۴ هزار و ۷۰۴ انشعاب غیرمجاز برق از شبکه توزیع برق کلانشهر اهواز جمع‌آوری و ۴ هزار و ۹۶۰ انشعاب قانونی جایگزین آن‌ها شده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح افزود: نصب فیوزهای محدودکننده، تعویض ۶ هزار و ۷۹۵ دستگاه کنتور معیوب و شناسایی ۵۷ هزار و ۳۷۲ انشعاب با قرائت مشکوک از دیگر اقدامات اجرایی در سطح کلانشهر اهواز بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به دستاوردهای طرح ملی مهتاب بیان داشت: از ابتدای اجرای مانورهای این طرح تاکنون، ۵۴۱ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق در کلانشهر اهواز احصا و به بخش‌های مولد تزریق شده است.

فراتی ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پس از جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر)، پایداری شبکه برق به شکل محسوسی بهبود یافته و میزان خاموشی‌ها و تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۱ نیز کاهش چشمگیری داشته است.

وی همچنین با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در فرایند شناسایی و توقیف دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، گفت: اقدامات خدمت‌رسانی به شهروندان در قالب طرح مهتاب به‌صورت مستمر ادامه دارد و این طرح هر هفته در دو منطقه از محدوده عملیاتی شرکت و در چارچوب طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق اجرا می‌شود.

فراتی تصریح کرد: مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری شبکه، استانداردسازی سطح ولتاژ و شناسایی و مدیریت انرژی توزیع‌نشده در کلانشهر اهواز باشد.

در پایان چهلمین مانور طرح ملی مهتاب که در امور برق منطقه ۶ اهواز برگزار شد، از دو نفر از برق‌بانان فعال و تلاشگر در اجرای این طرح تجلیل شد.