به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی رسولی با بیان اینکه تعداد اهدا کنندگان خون کاهش یافته است گفت: از مردم عزیز خواهشمندیم به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و با بررسی شرایط نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

وی گفت: دو پایگاه اهدای خون استان از صبح ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ و یک پایگاه (ساری زمین) از ساعت ۸ تا ۱۳ ظهر در خدمت مراجعه کنندگان هستند.

رسولی افزود: پایگاه‌های شهرستان‌های مراغه، بناب و میانه نیز از ساعت ۸ تا ۱۳ ظهر فعال است.