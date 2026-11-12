معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از کشف کارگاه غیرمجاز تولید موم موبر و شمع اصلاح در یک واحد مسکونی در اهواز و توقیف حدود ۱۵ تن محصول نهایی و مواد اولیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان با اشاره به کشف کارگاه غیرمجاز تولید موم موبر و شمع اصلاح در یک واحد مسکونی در اهواز و توقیف حدود ۱۵ تن محصول نهایی و مواد اولیه به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان، گفت: این عملیات امروز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و با هدایت و پیگیری دکتر جعفری‌راد، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، در بازرسی مشترک کارشناسان معاونت غذا و دارو با پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی استان انجام شد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی کارشناسان نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نشان داد این واحد مسکونی بدون پروانه ساخت، مسئول فنی و مجوز بهداشتی، به کارگاه تولید انبوه موم موبر گرم صورت و بدن و شمع اصلاح سکه‌ای در طرح‌ها و رایحه‌های مختلف تبدیل شده بود.

معاون غذا و دارو دانشگاه درباره یافته‌های این بازرسی گفت: در این کارگاه از مواد اولیه صنعتی از جمله رزین نفتی و کلوفان صنعتی وارداتی استفاده می‌شد که فاقد هرگونه تأییدیه برای مصرف در فرآورده‌های آرایشی است. ذوب و اختلاط مواد در دیگ‌های فلزی زنگ‌زده و آلوده، در مجاورت سرویس بهداشتی و محل نگهداری حیوانات انجام می‌شد و الزامات بهداشتی و اصول ساخت خوب (GMP) در آن رعایت نمی‌شد.

به گفته وی، متخلفان با درج خودسرانه تاریخ تولید، تاریخ انقضا و بارکد روی محصولات با دستگاه کدزن، کالای غیرمجاز را معتبر جلوه داده و مصرف‌کنندگان را فریب می‌دادند.

دکتر حیدری کایدان هشدار داد: ترکیبات این محصولات نامشخص و مواد اولیه آن‌ها غیراستاندارد است و احتمال آلودگی میکروبی و شیمیایی وجود دارد؛ از این رو مصرف آن‌ها می‌تواند حساسیت و التهاب پوستی (درماتیت تماسی)، سوختگی، عفونت پوستی و آسیب‌های جدی دیگر به سلامت مصرف‌کنندگان وارد کند.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: در این بازرسی حدود ۱۵ تن محصول نهایی، مواد اولیه، مواد بسته‌بندی و تجهیزات تولید به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان کشف و با دستور مقام قضایی توقیف شد.

به گفته دکتر حیدری کایدان؛ متهم در تحقیقات اولیه به وجود انبار دیگری اعتراف کرده و اقدامات برای شناسایی و توقیف آن با دستور مرجع قضایی در جریان است. پرونده نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر اینکه برخورد با تولیدکنندگان غیرمجاز مصداق روشن حمایت از تولید ملی است، گفت: تولیدکنندگان مجاز داخلی در خطوط استاندارد سرمایه‌گذاری می‌کنند، مسئول فنی و نیروی متخصص به کار می‌گیرند و هزینه‌های کنترل کیفی را می‌پردازند، اما کارگاه‌های زیرپله‌ای با فرار از این الزامات، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، رقابتی ناسالم ایجاد می‌کنند و اعتماد عمومی به کالای ایرانی را خدشه‌دار می‌سازند؛ بنابراین مقابله قاطع با این متخلفان، صیانت از سرمایه، اعتبار و بازار تولیدکنندگان واقعی کشور است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر نقش دستگاه‌های نظارتی در پشتیبانی از تولید داخلی و رسالت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در صیانت از سلامت جامعه گفت: بر اساس دستورات ویژه ریاست دانشگاه، این معاونت به‌طور مستمر بر زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور نظارت هدفمند دارد و با تولید و توزیع غیرمجاز بدون اغماض برخورد می‌کند.

دکتر حیدری کایدان در پایان ضمن قدردانی از جعفری‌راد، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خوزستان و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اداره کل تعزیرات حکومتی، این عملیات موفق را حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی استان دانست.

وی همچنین از کارشناسان معاونت غذا و دارو برای شناسایی و مستندسازی این تخلف قدردانی کرد و از شهروندان خواست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه تأکید کرد: شهروندان باید از خرید محصولات بدون شناسه و مجوز سازمان غذا و دارو به‌ویژه محصولات عرضه‌شده در فضای مجازی یا به‌صورت دست‌فروشی خودداری کنند و موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ یا مستقیماً به معاونت غذا و دارو دانشگاه گزارش دهند.