بازهم فاطمیه آمد و مجلس روضه مادر برپا شد؛ این جا و در همه مجالس عزای مادر؛ همه سراغ صاحب عزا را می‌گیرند که تسلیت بگویند؛ کجایی؟!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حال و هوای این گزارش؛ با طبق معمول‌ها فرق دارد؛ این بار دل؛ قلم به دست شده و همان ابتدای گزارشش؛ تا پهلوی نام مادر قرار گرفت؛ شکست...

و مگر می‌شود که دلت پهلوی او باشد و نشکند؟!

مگر می‌شود که خانه محزون علی را تصور کنی و پهلویت نشکند؛ وقتی که زینب، حسن و حسین روی مادر افتاده‌اند و شانه‌های کوچکشان برای غم بزرگ وداع با مادر و یتیمی، تاب و توان ندارد.

مادری که باید شبانه کفنش کنند و حتی گریه‌ها و عزاداریشان هم بی سر و صدا باشد.

حسین، کفن مادر را می‌بوید و می‌بوسد؛ همان کودکی که بعد‌ها بی‌کفن، دفن می‌شود.

کسی چه می‌داند؛ از سختیِ مرگ مادر و اشک‌هایی که باید آرام و بی‌صدا ریخته شود؛ و بعد؛ جای خالی بزرگی که همه جا را پر کرده؛ تازه شروع تنهایی و اشک‌های داغ علی ست که در سکوت سرد خانه‌اش ریخته می‌شود؛ اشک‌هایی که در دل شب، بی تکیه کردن بر شانه محرمی، درون چاه می‌ریزد.

ناله علی اما؛ شاید بیشتر به خاطر این باشد که آن لحظه نبود تا در و میخ؛ ناخواسته به دست رسوایان تاریخ، رسوا نمی‌شدند.

حالا علی هر وقت که به در نگاه می‌کند، دلش می‌سوزد و شاید در نیم سوخته این خانه، بیشتر از هر کسی می‌سوزد؛ می‌سوزد از شرم سنگینی که به اندازه تمام دنیا؛ بر روی آن آوار شده است.

حالا قرن‌هاست که از این قصه جان سوز می‌گذرد؛ بدون این که ذره‌ای از سوز آن کم شده باشد.

قرن‌هاست که تقویم؛ یاد آن را برایمان زنده می‌کند و مجلس‌های عزا گرفته می‌شود؛ اما در این مجالس؛ دل، ناخودآگاه دنبال صاحب عزا می‌گردد؛ تا این مصیبت بزرگ را که به وسعت تاریخ است به او تسلیت بگوید.‌ای تنها زائر مزار گمنام بانوی بی‌نشان هستی، مهدی فاطمه؛ دوباره ایام فاطمیه آمد و مراسم ختم و روضه مادر برپا شد؛ اینجا همه دل‌ها دنبال صاحب عزا می‌گردند؛ برای تسلای دل شما و تسلای دل خودمان، کاش می‌آمدی، آقا!

کاش بودی و با هم سر مزار مادر می‌رفتیم و اشک می‌ریختم.

کاش تقدیر جوری رقم می‌خورد که لااقل شما در تنهایی عزاداری نمی‌کردید.

آقا شما در تنهایی سوگواری می‌کنید و ما در میان جمع، بدون شما تنها و عزاداریم.

آقا چشم همه دل‌ها به دستان توست؛ تا انتقام سیلی آن نامرد‌ها را به صورت مادر بگیرید؛ برای چشم‌های منتظر دل‌ها؛ همین فاطمیه، ظهور کن!

نویسنده: زهرا پوراسماعیل