به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اختتامیه گردهمایی سه‌روزه دبیران دبیرخانه‌های کشوری دوره اول متوسطه سراسر کشور، با حضور سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در خرم‌آباد در حال برگزاری است.

این گردهمایی با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربیات و توانمندسازی دبیران به میزبانی آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.





