اوقات شرعی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۳ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۱ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: صِلَةُ الارحامِ تُحَسِّنُ الخُلُقَ وَ تُسمِحُ الکَفَّ و َتُطیبُ النَّفسَ وَ تَزیدُ فِى الرِّزقِ و َتُنسِئُ فِى الاَجَلِ.

صله رحم اخلاق را خوب، دست را بخشنده، جان را پاکیزه، روزى را زیاد مى کند و مرگ را به تأخیر مى اندازد. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۲، ص ۱۵۱)

احکام شرعی:

خواندن نماز آیات براى پس‌لرزه‌هاى زلزله

سوال) در شهرى که زلزله اصلى رخ مى‌دهد آیا براى تمام پس‌لرزه‌ها (حتى اگر بیش از ۳۰ مورد باشد) نماز آیات لازم است خوانده شود؟ با توجه به اینکه فاصله بسیارى از پس‌لرزه‌ها آنقدر کم است که نمى‌توان تشخیص داد چند پس‌لرزه رخ داده است.

جواب) هر زلزله اى، چه شدید و چه خفیف، اگر زلزله مستقلى محسوب شود، نماز آیات جداگانه اى دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)