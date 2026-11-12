سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: بر اثر نشت اسید سولفوریک در اتوبوس مسافربری ایرانشهر–تهران، ۵ مسافر مصدوم و راهی بیمارستان در شاهین شهر اصفهان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس عابدی، سخنگوی اورژانس استان اصفهان، اعلام کرد: در پی نشت اسید سولفوریک از یک بطری در محل بار یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر ایرانشهر به تهران، ساعت ۱۸:۳۱ روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ۵ مسافر از نواحی صورت، چشم، سر، کمر، دست و پا دچار سوختگی شدند.

به گفته وی، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه عوارضی (کد ۳۰۴۳) به محل حادثه در یک کیلومتری پلیس‌راه اصفهان اعزام شد و ۳ مصدوم توسط کارشناسان اورژانس و ۲ مصدوم دیگر با خودروی شخصی به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.