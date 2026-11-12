به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مراسم سوگواری شهادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان با سخنرانی امام جمعه بروجرد، در مسجد شهدای انتظامی استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی در این مراسم با تبیین ابعاد شخصیتی و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س)، آن حضرت را الگویی بی‌بدیل در ایمان، بصیرت، عفاف، ولایت‌مداری و استقامت دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) تنها شخصیتی برجسته در تاریخ اسلام نیست، بلکه مکتبی انسان‌ساز است که آموزه‌های آن برای همه نسل‌ها، به‌ویژه خانواده‌ها و جوانان، راهگشا خواهد بود.