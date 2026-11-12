ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان ساحل کیش در دویست و پنجاه و هفتمین شب از حماسه خیابان شعار ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم سر دادند.

طنین شعار ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم در میدان ساحل کیش

طنین شعار ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم در میدان ساحل کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش در شب شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی فریاد ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم سر دادند.

شرکت کنندگان با حمایت از نیرو‌های مسلح کشورمان بر همبستگی و اتحاد مردم ایران اسلامی تاکید کردند.