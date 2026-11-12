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ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان ساحل کیش در دویست و پنجاه و هفتمین شب از حماسه خیابان شعار ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش در شب شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی فریاد ما داغدار مادریم، منتقمان رهبریم سر دادند.
شرکت کنندگان با حمایت از نیروهای مسلح کشورمان بر همبستگی و اتحاد مردم ایران اسلامی تاکید کردند.