مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: آمریکایی‌ها گفته بودند که می‌خواهیم نظام ایران را عوض کنیم، اما نه تنها نتوانستند، بلکه ما به قدرت چهارم جهان تبدیل شده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شریعتمداری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان سقوط برگشت‌ناپذیر قدرت آمریکا به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن گفت‌وگو به این شرح است:

مدیر مسئول روزنامه کیهان: رویداد بزرگی در حال رسیدن به نقطه پایان است.

شریعتمداری: آمریکایی‌ها تاکنون چنین ضربه‌هایی را متحمل نشده بودند؛ طرف حمله‌کننده به هیچ‌کدام از هدف‌هایی که به‌طور رسمی اعلام کرده بود، نرسید.

مدیر مسئول روزنامه کیهان: آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند که کار ایران را در دو هفته تمام می‌کنیم، اما با گذشت ۸ ماه هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

شریعتمداری: آمریکایی‌ها گفته بودند که مردم را ضد حاکمیت می‌شورانیم، چنین چیزی نه تنها روی نداد، بلکه برعکس شد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان: آمریکایی‌ها گفته بودند که می‌خواهیم نظام ایران را عوض کنیم، اما نه‌تنها نتوانستند، بلکه ما به قدرت چهارم جهان تبدیل شده‌ایم.

شریعتمداری: چه کسی باور می‌کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی تا این حد برای مردم دنیا نفرت‌انگیز باشند.

خبر تکمیل می‌شود...