به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، اجتماع عظیم فاطمیون همراه با تشییع پیکرهای شهدای گمنام فردا از ساعت ۹ صبح فردا جمعه بیست و دوم آبان ماه ۱۴۰۵ در عرصه میدان شهدای مشهد آغاز می‌شود. در این مراسم که با حضور مردم عزادار مشهد مقدس برگزار می‌شود، احمد واعظی مرثیه سرایی می‌کند.

در این مراسم پیکرهای مطهر ۱۵ شهید گمنام از میدان شهدای مشهد تا حرم مطهر رضوی بر دوش زائران و مجاوران بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا (ع) تشییع می‌شود.

در بخش پایانی این آئین، حاضران در نماز عبادی سیاسی جمعه به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در رواق امام خمینی (ره) حرم ثامن الائمه (ع) شرکت می‌کنند.