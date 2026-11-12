مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول استان خوزستان با اشاره به صادرات ۲۹۰ هزار تُن محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری، گفت: حفظ جایگاه صادراتی این شهرستان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی بین‌بخشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده در کارگروه صادرات محصولات کشاورزی با اشاره به اهمیت راهبردی صادرات و جایگاه پیشتاز دزفول در این حوزه گفت: با آغاز فصل کشت محصولات پاییزه، لازم است روند تولید و صادرات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که ضمن رفع موانع موجود، جایگاه شهرستان حفظ و از کاهش بیشتر حجم صادرات جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مجموع صادرات رسمی و غیررسمی محصولات کشاورزی شهرستان در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ حدود ۲۹۰ هزار تن بوده است، افزود: بر اساس آمار رسمی، کاهو با حدود ۲۰ هزار تن در رتبه نخست صادرات منطقه قرار دارد و پس از آن پیاز با حدود ۱۶ هزار تن و دیگر سبزیجات از محصولات عمده صادراتی دزفول هستند.

قمرزاده روسیه را مقصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی شهرستان عنوان کرد و گفت: امارات متحده عربی و کشور‌های حوزه اوراسیا نیز از دیگر مقاصد صادراتی محصولات دزفول به شمار می‌روند. هم‌زمانی فصل برداشت در شهرستان با شرایط فصلی روسیه، این کشور را به مهم‌ترین بازار صادراتی محصولات کشاورزی دزفول تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به کاهش اندک سهم شهرستان از صادرات در مقایسه با سال گذشته اظهار کرد: شرایط کشور، جنگ ۴۰روزه، نوسانات بازار و فعال‌شدن مراکز قرنطینه در استان بر روند صادرات اثرگذار بوده‌اند. با این حال، حفظ و استمرار جایگاه دزفول در بازار‌های صادراتی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه بخش‌های مرتبط است.

وی هدف از برگزاری این کارگروه را افزایش هماهنگی درون‌مجموعه‌ای و پیگیری فنی و تخصصی روند صادرات دانست و تأکید کرد: تمام مراحل صادرات، از مزرعه تا پایانه صادراتی و خروج محصول، باید با هماهنگی واحد‌های مرتبط، از جمله تولیدات گیاهی، حفظ نباتات و قرنطینه انجام شود.

قمرزاده کمبود زیرساخت‌های نگهداری و زنجیره سرد، نوسانات نرخ ارز و دشواری نقل‌وانتقال پول، موانع گمرکی و قرنطینه‌ای و الزامات بهداشتی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان برشمرد و افزود: نبود قرارداد‌های پایدار و برنامه‌ریزی منسجم برای تولید و صادرات نیز از مسائلی است که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان بر پیگیری تشکیل انجمن صادرکنندگان و برگزاری نشست‌های مستمر و هماهنگ با کلینیک‌های گیاه‌پزشکی دارای کد قرنطینه و اداره غذا و داروی شهرستان تأکید کرد و گفت: رفع موانع صادرات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از اولویت‌های این کارگروه است.