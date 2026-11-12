رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان استان خوزستان گفت: برخورد ۲ خودروی سواری تیبا و ساینا در محور شادگان به سه‌راهی دارخوین یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسین افرا اظهار داشت: حادثه برخورد ۲ خودروی سواری تیبا و ساینا بعدازظهر پنجشنبه 21 آبان ماه در محور شادگان به سه‌راهی دارخوین، مقابل روستای رگبه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان ۲ خودرو که همگی مرد بودند، مصدوم شدند که وضعیت جسمانی ۲ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: متاسفانه در این سانحه یک مرد ۳۷ ساله جان خود را از دست داد.

افرا بیان کرد: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

محور شادگان به دارخوین از مسیرهای ارتباطی مهم جنوب غرب خوزستان است که به دلیل تردد خودروهای سبک و سنگین، نیازمند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی تردد است.