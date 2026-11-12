احیای مجموعه تاریخی ربع‌ رشیدی تبریز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اقدامی که با هدف صیانت از این میراث ارزشمند و فراهم‌شدن زمینه ثبت جهانی آن دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه‌ریزی برای احیای مجموعه تاریخی ربع‌ رشیدی تبریز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

در نشست پیگیری وضع این مجموعه، بر تدوین نقشه راه مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی برای سامان‌دادن و حفاظت از این اثر تاریخی تأکید شد.

همچنین، آزادسازی و تعیین تکلیف برخی ملک‌های واقع در حریم ربع‌ رشیدی به شرکت بازآفرینی شهری ایران واگذار شده است.

بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده، دو پلاک در بخش غربی این مجموعه با کاربری باغ و فضای سبز، پس از ارزیابی کارشناسی برای تملک بررسی می‌شوند.

پیشنهاد دانشگاه هنر تبریز برای ایجاد باغ‌راه در کنار این اثر تاریخی نیز در حال بررسی کارشناسانه است.

ربع‌ رشیدی حدود ۷۰۰ سال پیش به همت رشیدالدین فضل‌الله همدانی، وزیر دوره ایلخانی، به‌عنوان یک مرکز علمی و آموزشی با چهار دانشکده شکل گرفت.

احیای این مجموعه تاریخی و سامان‌دادن عرصه و حریم آن، گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی تبریز و فراهم‌کردن زمینه ثبت جهانی این اثر ارزشمند به‌شمار می‌رود.