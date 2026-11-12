مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از قطع جریان گاز وزارت آموزش و پرورش و پنج ساختمان دولتی دیگر در پایتخت به علت رعایت نکردن دمای رفاه و روشن بودن سامانه‌های گرمایشی در روز تعطیل خبر داد و بر ادامه اقدام‌های ویژه نظارتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا اعوانی با توجه به افزایش مصرف گاز در استان تهران و ثبت رقم بیش از ۹۸ میلیون متر مکعب در شبانه‌روز گذشته، اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌های هیئت وزیران، دمای ساختمان‌های اداری باید روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود و سامانه‌های گرمایشی اداره‌ها نیز در روز‌های تعطیل خاموش باشند.

او اضافه کرد: در همین‌باره، گشت‌های ویژه مدیریت مصرف گاز، امروز پنجشنبه با وجود تعطیلی بسیاری از اداره‌ها، از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید کردند که در این پایش‌ها مشخص شد با وجود اخطار‌های قبلی و حضور نداشتن کارکنان، سامانه‌های گرمایشی برخی ساختمان‌ها همچنان روشن بوده و الزام‌های ابلاغی رعایت نشده است.

اعوانی ادامه داد: بازرسان شرکت گاز، پس از بازدید‌های سرزده و مشاهده تخلف، جریان گاز وزارت آموزش و پرورش، معاونت وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران، شعبه ۱ سازمان تأمین اجتماعی، ساختمان بانک توسعه تعاون (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و پژوهشگاه فرهنگ، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قطع کردند.

او با تأکید بر ادامه جدی گشت‌های نظارتی، تصریح کرد: پایش مصرف گاز اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حتی در روز‌های تعطیل ادامه خواهد داشت و با واحد‌هایی که به اخطار‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف بی‌توجهی کنند، بر اساس قانون برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در پایان با توجه به روند تأمین انرژی کشور، از شهروندان درخواست کرد که امسال بیش از سال‌های گذشته، مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرند و با رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و پرهیز از مصرف‌های غیر ضروری، در پایداری شبکه گاز و تأمین گرمایش هموطنان، به‌ویژه در منطقه‌های سردسیر کشور، مشارکت کنند.