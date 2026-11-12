به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسئول گروه جهادی منتظران ظهور با بیان اینکه ۷۰ دندانپزشک و دستیار از سراسر کشور در این اردوی جهادی دو روزه به مددجویان تحت پوشش خدمات دندانپزشکی ارائه می‌دهند گفت: با توجه به اینکه به هر نفر ۲ تا ۳ خدمت درمانی ارائه می‌شود پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰۰ خدمت درمانی با هزینه ۵۰ میلیارد ریال به صورت رایگان به مراجعان ارائه شود.

دکتر جلال عادلی افزود: روزانه با ۳۵ یونیت دندانپزشکی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در اختیار این گروه جهادی قرار داده شده خدمات تخصصی از جمله عصب کشی، درمان ریشه، جراحی، کشیدن، ترمیم، جرم‌گیری و خدمات تخصصی دندان ارائه می‌شود.

محمد نجفی مدیر قرارگاه حاج عبدالله والی استان قم هم گفت: در این دوره، ۶۰۰ مددجوی کمیته امداد خمینی استان تحت درمان رایگان قرار می‌گیرند.