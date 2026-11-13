کارخانه آهن اسفنجی بیجار با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرحی صنعتی که با بهره‌برداری از آن برای ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت اشتغال ایجاد می‌شود.

زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گردش مالی سالانه این مجموعه را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

این طرح با هدف تقویت زنجیره تولید فولاد و افزایش ظرفیت صنعتی منطقه در حال اجراست و بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توسعه صنایع وابسته در کردستان باشد.

تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات باقی‌مانده و توجه به جذب نیرو‌های بومی، از مطالبات مهم برای تسریع در بهره‌برداری از این طرح صنعتی است.

این کارخانه می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم تکمیل زنجیره فولاد در غرب کشور باشد زنجیره‌ای که با اتصال ظرفیت‌های تولیدی بیجار و قروه، زمینه افزایش ارزش افزوده و رونق صنایع معدنی و فولادی کردستان را فراهم کند.