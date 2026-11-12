به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در منزل مسکونی در رامهرمز، ماموران پلیس آگاهی نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با همکاری حراست اداره برق شهرستان، بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مکان مذکور ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال اعلام شده است، بیان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.