به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکرهای مطهر ۱۵ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، صبح فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بر دستان مردم مشهد مقدس تشییع می‌شوند.

آیین تشییع این ۱۵ شهید گمنام جنگ تحمیلی، ساعت ۹ صبح فردا جمعه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان شهدای مشهد مقدس آغاز می‌شود.

در ادامه، پیکرهای مطهر شهدای گمنام بر دستان مردم انقلابی و همیشه‌درصحنه مشهدالرضا تا حرم مطهر امام رضا (ع) تشییع خواهد شد.

آیین وداع با این شهدای گمنام نیز امشب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، با حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار پ شد.