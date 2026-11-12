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تفاهمنامه برگزاری هفته فرهنگی، رسانهای و اقتصادی کاشمر با عنوان «خراسانجان، کاشمر خراسان» با حضور مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی، فرماندار و نماینده مردم کاشمر به امضا رسید تا این خطه در آذرماه امسال مهمان ویژه آنتن استانی شود.
در این دیدار در راستای تداوم موج امیدآفرینی و معرفی گنجینههای پنهان و آشکار استان، هماهنگی و امضای تفاهمنامه اجرایی رویداد بزرگ «خراسانجان، کاشمرخراسان» انجام شد. این نشست با حضور سید رضا حسینیزاده مظلومی مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی، محمد قربانی فرماندار کاشمر و حجتالاسلام جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی برگزار و طی آن ابعاد مختلف تولید و پوشش رسانهای این رویداد بزرگ نهایی شد.
بر اساس این تفاهمنامه، رویداد «خراسانجان کاشمرخراسان» قرار است در آذرماه سال جاری با اجرای ویژهبرنامههای متنوع، مستقیم و میدانی از شبکه استانی صدا و سیمای خراسان رضوی پخش شود تا ظرفیتهای کمنظیر این خطه به قاب تصویر کشیده شود و ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کاشمر و توانمندیهای این شهرستان در سطح ملی معرفی شود.
رویداد رسانهای «خراسانجان» که به ابتکار و همت صداوسیمای خراسان رضوی و در امتداد پویشهای ملی «ایرانجان» شکل گرفته است، پیشتر در شهرستانهای خواف و سرخس برگزار شده و با بازتاب ملی و استانی بسیار خوبی همراه بود.
هدف اصلی این رویداد، شناسایی و معرفی جامع و تخصصی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و بیش از همه، *ظرفیتهای بینظیر مردمی* شهرستانهای استان با رویکرد عدالت رسانهای است تا با ترغیب به توسعه و همدلی، پتانسیلهای هر منطقه بیشتر از پیش شکوفا شود.
کاشمر با پیشینهای درخشان در حوزههای فرهنگ، ایثار، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد مردمی، این بار قرار است در آذرماه، میزبان فصل جدیدی از روایتهای ناب «خراسانجان» باشد.