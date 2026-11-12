تفاهم‌نامه برگزاری هفته فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی کاشمر با عنوان «خراسان‌جان، کاشمر خراسان» با حضور مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی، فرماندار و نماینده مردم کاشمر به امضا رسید تا این خطه در آذرماه امسال مهمان ویژه آنتن استانی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در سفر به شهرستان کاشمر، با فرماندار این شهرستان دیدار و درباره زمینه‌های همکاری برای برگزاری این رویداد ملی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار در راستای تداوم موج امیدآفرینی و معرفی گنجینه‌های پنهان و آشکار استان، هماهنگی و امضای تفاهم‌نامه اجرایی رویداد بزرگ «خراسان‌جان، کاشمرخراسان» انجام شد. این نشست با حضور سید رضا حسینی‌زاده مظلومی مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی، محمد قربانی فرماندار کاشمر و حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی برگزار و طی آن ابعاد مختلف تولید و پوشش رسانه‌ای این رویداد بزرگ نهایی شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، رویداد «خراسان‌جان کاشمرخراسان» قرار است در آذرماه سال جاری با اجرای ویژه‌برنامه‌های متنوع، مستقیم و میدانی از شبکه استانی صدا و سیمای خراسان رضوی پخش شود تا ظرفیت‌های کم‌نظیر این خطه به قاب تصویر کشیده شود و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کاشمر و توانمندی‌های این شهرستان در سطح ملی معرفی شود.

رویداد رسانه‌ای «خراسان‌جان» که به ابتکار و همت صداوسیمای خراسان رضوی و در امتداد پویش‌های ملی «ایران‌جان» شکل گرفته است، پیش‌تر در شهرستان‌های خواف و سرخس برگزار شده و با بازتاب ملی و استانی بسیار خوبی همراه بود.

هدف اصلی این رویداد، شناسایی و معرفی جامع و تخصصی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و بیش از همه، *ظرفیت‌های بی‌نظیر مردمی* شهرستان‌های استان با رویکرد عدالت رسانه‌ای است تا با ترغیب به توسعه و همدلی، پتانسیل‌های هر منطقه بیشتر از پیش شکوفا شود.

کاشمر با پیشینه‌ای درخشان در حوزه‌های فرهنگ، ایثار، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد مردمی، این بار قرار است در آذرماه، میزبان فصل جدیدی از روایت‌های ناب «خراسان‌جان» باشد.