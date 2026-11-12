مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از پیگیری وضعیت کدورت آب رودخانه دز پس از بارندگی‌های اخیر و رایزنی با مدیران سازمان آب و برق استان و دستگاه‌های مسئول برای بهبود کیفیت آب رهاسازی‌شده به پایین‌دست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: در روزهای اخیر و به دنبال بارندگی‌های صورت‌گرفته در بالادست، شاهد افزایش تدریجی کدورت آب رودخانه دز بودیم؛ به‌گونه‌ای که این وضعیت بر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی آب تأثیر گذاشته و در برخی موارد نیز تلفات آبزیان را به دنبال داشته است.

وی افزود: در پی بروز این وضعیت، موضوع از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و با هدف بررسی علل بروز مشکل و اتخاذ راهکارهای لازم برای رفع آن، موضوع با مدیران ارشد دستگاه‌های مسئول در میان گذاشته شد.

اشرفی با اشاره به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان مربوطه درباره علت افزایش کدورت آب رودخانه دز بیان داشت: بر اساس اعلام این مسئولان، بارندگی‌های بالادست و ورود حجم آب گل‌آلود به دریاچه سد دز، همچنین خاموش بودن نیروگاه تولید برق به دلیل نامناسب بودن کیفیت آب برای استفاده در سیستم نیروگاهی، از عوامل مؤثر در رهاسازی آب با این میزان کدورت به پایین‌دست بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: این اداره‌کل تمامی پیگیری‌های لازم را با هدف بهبود وضعیت موجود و پایان دادن به شرایط فعلی در دستور کار دارد تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه رهاسازی آب با کدورت کمتر و کیفیت فیزیکی و شیمیایی مناسب‌تر به پایین‌دست فراهم شود.

وی تأکید کرد: بهبود کیفیت آب رودخانه دز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه تداوم شرایط نامناسب کیفی می‌تواند حیات آبزیان و همچنین مصارف مختلف آب در پایین‌دست را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، پیگیری موضوع تا بهبود شرایط و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ادامه خواهد داشت.