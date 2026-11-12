\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u067e\u0631 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0648\u0637\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0639\u0647\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\u00a0